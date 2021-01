Amateurvoetbal stopt ermee, financiële impact is enorm: voor bijna 1 op de 10 clubs is einde nabij

De crisiscel van de Voetbalbond heeft maandag een kruis gemaakt over de rest van het seizoen in het amateurvoetbal. De coronacijfers zijn te slecht voor een heropstart. Uit een enquête van deze krant bij de amateurclubs blijkt dat acht procent vreest dat dit het einde betekent.

De KBVB, Voetbal Vlaanderen, de Pro League en de Waalse voetbalfederatie (ACFF) zijn maandag overeengekomen om alle amateurcompetities voor mannen en vrouwen dit seizoen met onmiddellijke ingang stop te zetten. Er werden amper vijf speeldagen afgewerkt. “Dat was de enige mogelijkheid door de huidige coronamaatregelen”, zegt Marc Van Craen, de voorzitter van Voetbal Vlaanderen. “Oefenwedstrijden zijn dit seizoen wel nog mogelijk van zodra de overheid die weer toelaat.”

Voor de clubs zijn de financiële gevolgen enorm. Door de stopzetting denkt 8 procent zelfs dat het gedaan is met hun club. Dat blijkt uit een enquête van deze krant die 504 Vlaamse clubs invulden. Van Craen: “8 procent is veel, maar dat was helaas te verwachten. Al voor corona ging het met veel clubs financieel niet goed.” Die zagen door het virus hun inkomsten meer dan halveren ten opzichte van een normaal seizoen. Ze haalden gemiddeld 55 procent minder geld binnen dan anders. Dat komt door de sluiting van de kantines en de sterk gedaalde sponsorinkomsten. En dit terwijl veel clubs wel nog altijd vaste kosten moeten betalen: denk aan huur van gebouwen, onderhoud van de velden en spelerscontracten.

1 miljoen extra steun

Om het hoofd boven water te houden, komt de helft van de clubs haar leden niet tegemoet wat het lidgeld van dit seizoen betreft. Opvallend is wel dat slechts bij 35 procent van de clubs de spelers en de trainers al moesten inleveren. De KBVB is zich bewust van de precaire financiële situatie waarin het amateurvoetbal verkeert. Het zal de bondsbijdragen schrappen voor de volgende maanden waarin niet gevoetbald mag worden. “Dat is een steunmaatregel van zo’n 1 miljoen euro bovenop de 7 miljoen euro steun die we al gaven”, aldus Van Craen. “We zijn ook nog aan het overleggen met de regeringen over nog meer extra steunmaatregelen.”

Patro Eisden legt zich echter niet neer bij de beslissing om de competitie per direct stop te zetten. De club dagvaardt dinsdag de KBVB.

De Jupiler Pro League, 1B Pro League, de Croky Cup en de Scooore Super League zijn de enige competities die wel nog doorgaan, naast het jeugdvoetbal tot en met U13. Alle andere competities worden als blanco beschouwd. Alle rangschikkingen worden geannuleerd en er zullen geen kampioenen en sportieve stijgers en dalers worden aangeduid.

