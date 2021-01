Onbekende gooit molotovcocktail op straat richting huis oud-burgemeester Maasmechelen

Maasmechelen - De lokale politie van de zone Lanaken-Maasmechelen (LaMa) is een onderzoek gestart naar een onbekende jongeman die te zien is op een filmpje waarin hij een molotovcocktail op straat gooit in de richting van het huis van oud-burgemeester Georges Lenssen (Open Vld) van Maasmechelen. Het incident speelde zich maandagavond af in de Groenstraat. Het projectiel vatte effectief vuur. Net maandag raakte ook bekend dat er op sociale media een oproep werd gedaan om komende zaterdag in Maasmechelen in opstand te komen tegen de coronamaatregelen.

Op het filmpje roept de amokmaker “Allez Maasmechelen, we gaan beginnen” alvorens de molotovcocktail op straat te gooien. Mogelijk is dat een verwijzing naar de plannen voor komend weekend. Johnie Nijs van de communicatiedienst van de politie LaMa bevestigde het bericht dat Het Laatste Nieuws publiceerde. Hij voegde eraan toe dat er een onderzoek loopt.

Burgemeester Raf Terwingen (CD&V) had eerder maandag op Facebook geschreven dat het onaanvaardbaar en verwerpelijk is dat Maasmechelaren oproepen tot een gewelddadige opstand tegen de opgelegde maatregelen. “Laten we samen verder de strijd tegen het virus aangaan, met respect voor elkaars mening of overtuiging, maar zonder enige vorm van geweld of agressie,” aldus de Maasmechelse burgemeester.