Wie heeft Tommy Francet gezien?

Gent - Het parket van Gent en de politie zijn op zoek naar de 47-jarige Tommy Francet. Hij verlieft afgelopen zaterdag omstreeks 09.41 uur het hospitaal AZ St-Lucas aan de Groenebriel in Gent. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Tommy is tussen 1m60 en 1m80 lang en mager gebouwd. Hij heeft lang bruin haar dat hij meestal in een paardenstaart draagt. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een jeansbroek, een donkere winterjas met kap en donkere schoenen. Hij had een witte plastic zak bij zich. Hebt u Tommy gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800/3030 0.

U kunt getuigen via opsporingen@police.belgium.eu.