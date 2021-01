Biden wil dat overheid meer Amerikaanse producten koopt

De Amerikaanse president Joe Biden heeft maandag een decreet ondertekend dat de federale overheid moet aanzetten om meer Amerikaanse producten en diensten te kopen.

“We gaan belastinggeld gebruiken om Amerika weer op te bouwen. We gaan Amerikaanse producten kopen en Amerikaanse jobs ondersteunen”, verklaarde Biden aan journalisten. “Ik aanvaard het idee niet dat de vitaliteit van de Amerikaanse maakindustrie tot het verleden behoort”, aldus de president, die ook het belang van sterke vakbonden beklemtoonde.

De “Buy American Act” uit 1933 verplicht de regering al om contracten te sluiten met Amerikaanse bedrijven wanneer dat mogelijk is, maar er bestaan tal van uitzonderingen en ontwijkingsroutes. Dat is iets wat kmo’s in de Verenigde Staten al lang aanklagen. Sommige producten worden bijvoorbeeld wel als Amerikaans gepresenteerd, maar bevatten vooral onderdelen die uit het buitenland komen.

Voortaan zullen federale agentschappen die buitenlandse producten willen aanschaffen een vrijstelling moeten aanvragen bij het Witte Huis. De vrijstelling moet dan ook gepubliceerd worden, legde Biden uit. De vrijstellingen zullen slechts in beperkte omstandigheden verleend worden, bijvoorbeeld in een noodsituatie.

Biden betreedt zo een terrein waar ook zijn voorganger Donald Trump graag vertoefde. De Democratische president wees er wel fijntjes op dat de retoriek van Trump niet verhinderde dat het aantal contracten voor buitenlandse bedrijven met 30 procent steeg tijdens de ambtsperiode van zijn voorganger.

Tegelijkertijd zou het decreet wel eens voor irritatie kunnen zorgen bij een aantal bondgenoten en strategische partners, zoals Canada en de Europese landen. Zij foeteren al langer dat de bepalingen van “Buy American” hun bedrijven de toegang ontzeggen tot bepaalde openbare aanbestedingen.