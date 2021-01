Verbijstering bij Nederlandse parlementsleden na nieuwe avond vol rellen

Nederlandse parlementsleden hebben verbijsterd gereageerd op de hevige rellen die maandagavond opnieuw uitbraken in verscheidene steden. De rechts-populistische PVV-leider Geert Wilders roept premier Mark Rutte op het leger in te zetten, “voordat dit geweld een halve burgeroorlog wordt”.

Wilders noemt de relschoppers “tuig”, dat volgens hem “vaak allochtoon” is. “Ze hebben niets met Nederland. Ze delen onze waarden niet”, twittert hij. De PVV-leider werd eerder nog door onder anderen GroenLinks-voorman Jesse Klaver medeverantwoordelijk gehouden voor de uit de hand gelopen protesten tegen de avondklok omdat Wilders erg gekant was tegen de invoering van die maatregel.

Het linkse DENK-Kamerlid Tunahan Kuzu is eveneens tegen de avondklok. Maar: “het is geen vrijbrief om te rellen met agenten, andermans spullen te vernielen en winkels te plunderen”. Hij roept iedereen op naar huis te gaan en zich aan de regels te houden. “Het maakt geen malle moer uit wat je achtergrond is”, aldus Kuzu.

“Dit doet gewoon pijn”, twittert het christendemocratische CDA-Kamerlid Wytske Postma. “Tot nu toe waren winkelplunderingen altijd iets wat in andere landen gebeurde. Niet hier. Niet in ons Nederland.” Winkeliers hebben het volgens Postma al zwaar genoeg door de gedwongen sluiting in verband met het coronavirus. “Waanzin dit.”

“Vreselijk al die beelden van relschoppers, die een spoor van vernielingen achterlaten”, zegt 50PLUS-fractievoorzitter Corrie van Brenk. Ook zij wijst erop dat winkeliers het al moeilijk hebben, en wil dat de daders opdraaien voor de schade. “Van journalisten en politie blijf je af”, voegt zij daar aan toe.

Het liberale VVD-Kamerlid Bente Becker spreekt van “bizar geweld en plunderingen” in steden in het hele land. “Dit is geen protest, maar je eigen woonplaats slopen ten koste van hulpverleners, winkeliers en agenten. Kap hiermee!”