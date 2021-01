Faillissementsrechter keurt 17 miljoen dollar voor slachtoffers Weinstein goed

Een Amerikaanse faillissementsrechter heeft ingestemd met de uitbetaling van 17 miljoen dollar (14 miljoen euro) aan vrouwen die de gevallen filmtycoon Harvey Weinstein van seksueel wangedrag hebben beschuldigd, zo berichten Amerikaanse media.

De schadevergoedingen voor de vrouwen maken deel uit van de liquidatie van Weinstein Co. De filmstudio was eind 2017 de dieperik ingegaan nadat de eerste aantijgingen van seksueel misbruik door de filmbaas aan de oppervlakte raakten.

Het fonds van 17 miljoen dollar wordt verdeeld onder ruim 50 vrouwen die claimen dat ze slachtoffer werden van het seksuele wangedrag van Weinstein, met bedragen van meer dan 500.000 dollar voor de meest ernstige aantijgingen. De schikking werd voorgelegd aan de vrouwen. 39 van hen stemden ermee in, 8 stemden tegen.

Faillissementsrechter Mary Walrath keurde het plan maandag goed na een virtuele hoorzitting in Delaware. Het bezwaar van vrouwen die willen procederen in andere rechtbanken veegde ze van tafel. Zonder deze schikking zouden ze “een minimale, of helemaal geen herstelvergoeding” ontvangen, zei de rechter.

De 68-jarige Weinstein werd vorig jaar veroordeeld tot 23 jaar celstraf voor verkrachting en aanranding van twee vrouwen.