Ze zaten bijna zeventig jaar verborgen achter schoolborden, nu krijgen muurschilderingen van Brits soldaat een tweede leven

Meerhout -

De historische muurschilderingen in de gemeentelijke basisschool De Duizendpoot in de Schoolstraat worden professioneel gerestaureerd. Ze zaten verborgen achter schoolborden en werden in september 2020 tijdens afbraakwerken ontdekt. De schilderingen zijn van de hand van een geallieerd soldaat. Na de bevrijding van Meerhout in september 1944, verbleef de militair in de gemeenteschool. Na restauratie krijgen de muurschilderingen een educatieve functie, in én buiten de schoolmuren. De Nationale Loterij schenkt een subsidie van 50.000 euro.