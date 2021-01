Berx en Van Ranst vinden reisverbod onvoldoende

Vanaf woensdag geldt er voor ons land een verbod op niet-essentiële reizen. Of specifieker: reizen met een toeristisch of recreatief karakter. Dat werd tijdens het Overlegcomité afgelopen vrijdag beslist. Maar viroloog Marc Van Ranst en Antwerps gouverneur Cathy Berx vinden dat onvoldoende. Dat maakten ze duidelijk in De Afspraak maandagavond.

“Alles wat uitstelbaar is en niet dwingend noodzakelijk, zou je eigenlijk moeten laten nu”, zei Berx. “We horen heel sterk van de eerstelijnszorg dat de druk toeneemt. De stijging in de Vlaamse provincies is toch wel opvallend. We zijn heel alert.”

En dat is grotendeels te wijten aan de nieuwe varianten. Die zijn nu nog niet erg zichtbaar, maar die zijn zich “onder het wateroppervlak aan het vermenigvuldigen. En de indicatoren die we in de laboratoria zien, tonen dat dat snel omhoog gaat en die binnenkort ook zichtbaar zullen worden”, zei Van Ranst. “Die knik in de curve zie je nog niet echt. Het is zachtjes en nog niet echt uitgesproken. Het is een exponentiële groei. Dat gaat van 1 naar 2 naar 4, dat is niet veel. Maar het is wel bezig.”

Komt dat verbod voor niet-essentiële reizen dan nog op tijd? “We hebben al in april vorig jaar aangegeven dat reizen een risico is. Dat is een zorg die al lang meegaat”, zei Berx. Zij maakt dan ook duidelijk dat ze gehoopt had dat het verbod verder ging. “Een zakenreis die bijvoorbeeld tot doel heeft een contract te onderhandelen, dat kan je ook vanop afstand. Ik hoop dat contracten afsluiten nu via zoom gebeurt. Ik hoop dat zaakvoerders echt twee keer nadenken. Alles wat thuis kan, moet ook”, zei de gouverneur. Berx vindt wel dat er uitzondering moeten gemaakt worden voor technische profielen. Denk aan de reparatie van machines bijvoorbeeld.

Ook Van Ranst schaart zich achter dat idee van die zakenreizen. “Maar we zeggen dit al maanden. Hopelijk helpt het nu.”

Ten slotte gaf de Antwerpse gouverneur ook nog aan na te denken over een permanente mondmaskerplicht in bepaalde wijken in Antwerpen. Toch als de cijfers tegenvallen na het massaal testen dat daar nu aan de gang is.