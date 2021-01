Zoon van Capitool-bestormer geeft eigen vader aan bij FBI

De zoon (18) van een grote Trump-fan heeft zijn eigen vader bij de FBI aangegeven. De man werd gespot op camerabeelden tijdens de bestorming van het Capitool in Washington begin deze maand. Toen hij zichzelf terugzag op de beelden zou hij zijn familie bedreigd hebben als ze hem zouden verklikken.

“Je weet wat er met verraders gebeurt, die worden neergeschoten”, zou Guy Reffitt (48) uit Texas tegen zijn gezin gezegd hebben. Hij had zichzelf herkend op beelden van de bestorming van het Capitool en had schrik dat zijn gezin hem zou verlinken en zou aangeven bij de politie. Maar zijn zoon Jackson was zelfs al voor het dreigement van zijn vader naar de autoriteiten gestapt. Reffitt werd thuis in Texas opgepakt. Zijn zoon leeft nu ondergedoken op een geheime locatie. Dat schrijft The New York Times.

De jongen zou ook niet meer met zijn vader gesproken hebben sinds de arrestatie. Al zou hij dat volgens Amerikaanse media wel willen. De tiener voelt zich naar eigen zeggen schuldig dat hij naar de veiligheidsdiensten is gestapt, maar zou ‘het zo weer doen’. “Het was mijn morele kompas om te doen waarvan ik dacht dat het niet alleen mijn gezin zou beschermen, maar ook mijn vader zelf.”

Over Trump zegt Jackson: “Het is duidelijk dat de man die destijds de leiding had, naar mijn gevoel, hem echt manipuleerde om te denken wat hij (zijn vader, nvdr.) nu denkt.” De tiener is een crowdfundingsactie voor zichzelf gestart. Dat leverde hem al meer dan 100.000 dollar op aan donaties van mensen die zijn actie wel kunnen waarderen. Jackson wil met het geld zijn opleiding betalen.