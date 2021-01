Club Brugge in de race voor winger van Manchester United, Saint-Etienne informeert naar Simon Deli

De transferactiviteit is nog niet afgelopen bij Club Brugge. Blauw-zwart wil er voor het einde van de mercato nog een flankspeler bij. Facundo Pellistri, een 19-jarige winger van Manchester United, is een van de pistes die op tafel liggen.

LEES OOK.Officieel: Club Brugge verhuurt Emmanuel Dennis tot einde van het seizoen aan FC Keulen: “De afgelopen zes maanden waren niet makkelijk voor mij”

Pellistri werd vorig jaar in oktober door de Red Devils weggehaald bij het Uruguayaanse Peñarol op voorspraak van ex-spits Diego Forlan. Manager Ole Gunnar Solskjaer hevelde hem over naar de A-kern, maar kan hem voorlopig weinig speelminuten garanderen. Pellistri testte begin deze maand nog positief op corona, maar is volledig genezen.

Ook Junior Edmilson is een speler die nog steeds gevolgd wordt door Club Brugge, maar een overgang in januari zou moeilijk liggen. Als het er nog één flankspeler bijhaalt, zou het gewapend moeten zijn voor het vervolg van het seizoen. David Okereke wordt gezien als de vervanger van Emmanuel Dennis in de kern. Daarnaast zijn er nog Noa Lang en Charles De Ketelaere.

Aan uitgaande zijde kan Simon Deli nog vertrekken. Het Franse Saint-Etienne toont interesse in de linksvoetige verdediger. Door de terugkeer van Stefano Denswil is er geen plaats meer voor de Ivoriaan in het elftal. De vorige wedstrijden viel hij telkens naast de definitieve wedstrijdkern.