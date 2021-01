Minister-president Franse Gemeenschap: “Frank Vandenbroucke zaait paniek”

“Alarmerend en angstaanjagend”. Met die woorden heeft Pierre-Yves Jeholet (MR), minister-president van de Federatie Wallonië-Brussel, de communicatie van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A.) beschreven. “Laten we alstublieft kalm blijven”, zei hij.

Jeholet roept op tot “kalmte.” Hij was dinsdagochtend te gast bij de Franstalige radiozender BEL RTL en reageerde er op de communicatie van minister Vandenbroucke. Die laatste waarschuwde afgelopen weekend in De Zevende Dag nog over besmettingen bij kinderen. “We moeten goed nadenken over hoe we besmettingen bij kinderen aanpakken, want op een bepaald moment in de epidemie kan het leven op school zelf een bron van besmetting worden”, zei hij. De minister-president noemt Vandenbroucke “alarmerend en angstaanjagend terwijl vandaag niets objectiveerbaar is. Hij beseft niet wat voor paniek hij creëert bij schooldirecties, ouders en leerlingen. Ik roep op tot kalmte en koelbloedigheid.”

Terwijl Vlaanderen voor een afkoelingsweek voor het middelbaar onderwijs koos voor de krokusvakantie, deed Wallonië dat niet. “Vandaag zijn alle experts van mening dat het sluiten van de scholen een laatste redmiddel moet zijn. Virologen verzekeren dat scholen tot dusverre niet de motor van de besmettingen zijn.”

“Ik pleit voor koelbloedigheid, onder meer van de minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. Vorige week hebben we nog gesproken met experts die ons vertelden dat er in dit stadium geen nood is voor strengere maatregelen met betrekking tot de scholen.” De sluiting van de scholen brengt volgens Jeholet dan ook grote gevolgen met zich mee. “Dat betekent dat 900.000 kinderen thuis zitten. Ik weet niet hoe ouders zich gaan organiseren in die twee weken.”

“Als we strengere maatregelen nemen, ook voor de scholen, zal dat het laatste redmiddel zijn”, zei hij.