Zo hard is het klimaat in ons land veranderd op een paar decennia: 13 vorstdagen minder per jaar, 3 tropische dagen meer

Het KMI heeft maandag de klimaatnormalen voor Ukkel beschikbaar gesteld. De nieuwe normalen zijn berekend voor de meest recente 30-jarige periode 1991-2020. De normaalwaarden zijn van groot belang om weer te geven hoe sterk het klimaat in België verandert, meldt het weerinstituut.

Elke tien jaar berekent het KMI nieuwe normalen voor de belangrijkste klimatologische parameters (temperatuur, neerslag, zon, vochtigheid, wind, luchtdruk) en andere indices, zoals het aantal zomerse en vorstdagen. Het berekenen van nieuwe normalen is internationaal vastgelegd door de Wereld Meteorologische Organisatie.

De nieuwe referentieperiode 1991-2020 vervangt de voorgaande referentieperiode van 1981-2010. Deze tienjarige berekening van nieuwe normalen laat toe om rekening te houden met de huidige klimaatverandering. “Deze normalen zijn in het bijzonder nuttig als hulpmiddel voor beleidsmakers van publieke overheden en verschillende sectoren die gelinkt zijn aan klimaat (zoals bijvoorbeeld energie, watervoorziening, landbouw, toerisme, ...)”, aldus het persbericht.

De normaalwaarden zijn van groot belang om weer te geven hoe sterk het klimaat in België verandert. De klimaatverandering is het sterkst zichtbaar in de temperatuur. Zo toont de tabel over de evolutie van de jaarlijkse gemiddelde temperatuur in Ukkel sinds 1833, samen met de vier laatste normaalwaarden sinds 1961, dat gemiddelde temperatuur in Ukkel sinds 1970 onafgebroken is toegenomen, met momenteel een gemiddelde opwarming van 1,2 graden Celsius ten opzicht van 1961-1990. Voor de periode 1991-2020 werd de normaalwaarde nu op 11 graden gezet. Dat is nu dus de gemiddelde jaartemperatuur of referentiewaarde om de evolutie van de temperatuur te vergelijken.

Foto: KMI

De klimaatverandering uit zich ook in weerextremen. Zo zijn er de laatste 30 jaar gemiddeld 13 vorstdagen minder tegenover de periode 1961-1990. Het aantal tropische dagen is dan weer toegenomen van gemiddeld twee tropische dagen per jaar voor de periode 1961-1990 naar gemiddeld vijf tropische dagen voor de nieuwe referentieperiode.

Foto: KMI