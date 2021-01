Amateurbeelden tonen hoe zwaar relschoppers tekeergaan tegen coronamaatregelen in Nederland Video: Twitter

In Nederland hebben relschoppers voor een derde dag op rij vernielingen aangericht als protest tegen de verstrengde coronamaatregelen. Over het hele land moest de politie optreden tegen de menigte. Een heleboel amateurbeelden op sociale media tonen hoe de relschoppers te werk gingen. Zo werden onder meer brandjes gesticht en winkels geplunderd.

