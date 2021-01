Ook deze week geregeld kans op sneeuw in ons land, KMI waarschuwt met code geel voor gladheid

De komende dagen wordt in ons land opnieuw winterse neerslag verwacht. Vanaf het weekend nemen de temperaturen ook een kleine duik.

Dinsdag wordt het wisselend bewolkt over het oosten en het noordoosten van het land met mogelijk een lichte (winterse) bui of wat lichte sneeuw in de Hoge Ardennen. Elders zijn er eerst brede opklaringen, maar in de loop van de namiddag komen er ook daar steeds meer wolkenvelden binnen vanaf het westen en vanuit Frankrijk. De maxima schommelen tussen -1 of 0 graden in de Hoge Venen en 6 graden aan de kust.

Code geel

Dinsdagnacht trekt er een volgende neerslagzone het land binnen vanaf het westen, waarbij er zachtere lucht binnen sijpelt. Het gaat om smeltende sneeuw die overgaat in regen in Laag-België, en sneeuw gevolgd door smeltende sneeuw in het centrum van het land. Ten zuiden van Samber en Maas valt er sneeuw.

Het KMI waarschuwt in de nacht van dinsdag op woensdag ook met een code geel voor gladheid. Er is kans op aanvriezende regen.

Warmer, maar smeltende sneeuw

Woensdag wordt het dikwijls zwaarbewolkt met af en toe enkele opklaringen. Er vallen nog enkele regenbuien, maar het is vaak ook droog. In de Ardennen hebben de buien nog een winters karakter. De maxima schommelen tussen 1 graad in de Hoge Venen, 6 of 7 graden in Laag- en Midden-België en 8 graden aan zee. De overwegend matige wind ruimt van west naar westnoordwest.

Donderdag beïnvloedt een storing ons land vanaf de Franse grens. Aanvankelijk is er vooral over het noordoostelijke deel van het land nog kans op smeltende sneeuw of sneeuw. In de loop van de dag wordt het zachter en gaat de neerslag bijna overal over in regen of motregen. De maxima liggen tussen 1 graad in de Hoge Venen en 8 graden over het zuidwesten. Op het einde van de dag kan het kwik echter lokaal klimmen tot 10 graden. De meestal matige zuidoostenwind ruimt naar zuid tot zuidwest.

Vrijdag is het opnieuw overwegend zwaarbewolkt met perioden van regen of buien. Het is zacht bij maxima van 5 tot 11 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit westelijke richtingen. Op het einde van de dag of vrijdagnacht draait de wind naar het noorden en wordt het kouder.

Koud weekend

De vooruitzichten voor zaterdag zijn nog onzeker. Volgens de huidige prognoses wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met soms enkele buien die een winters karakter kunnen hebben. We halen maxima van rond het vriespunt in de Hoge Ardennen, rond +2 graden in het centrum tot +3 graden aan zee. De wind is matig uit noord tot noordoost.

Zondag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Er kunnen nog enkele winterse buien vallen, maar het lijkt toch meestal droog te blijven. Na een koude ochtend klimt het kwik overdag in de meeste streken tot ongeveer +3 graden.

bekijk ook

Vlaanderen geniet volop van sneeuwtapijt: bekijk hier de leukste beelden

Vader wil grapje uithalen met sneeuw, maar trekt zelf aan het kortste eind

ZO ZIT DAT. Hoe ontstaat sneeuw?