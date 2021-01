Coronacrisis, geen voorzitter en sportieve malaise! En toch blijft FC Barcelona de rijkste club ter wereld

FC Barcelona blijft ondanks stevige verliezen door de coronacrisis de rijkste voetbalclub ter wereld, zo blijkt uit de jaarlijkse Football Money League van het gespecialiseerde bureau Deloitte.

Barça zag zijn jaarlijkse omzet zakken naar 715,1 miljoen euro, een daling van 125,7 miljoen euro in vergelijking met een seizoen eerder. Die omzetdaling van vijftien procent ligt hoger dan het gemiddelde van twaalf procent verlies dat de clubs in de top twintig lieten noteren. In totaal waren zij in het seizoen 2019-2020 goed voor een omzet van 8,2 miljard euro, liefst 1,1 miljard euro minder dan de recordomzet van een seizoen eerder. Als belangrijkste redenen voor de verliezen werden lagere media-inkomsten en weinig tot geen inkomsten uit wedstrijdrecettes aangehaald. Tegen het einde van het huidige seizoen zal het verlies aan inkomsten oplopen tot 2 miljard, zo berekende Deloitte.

Met Real Madrid komt ook de nummer twee op de lijst uit Spanje. De Madrilenen draaiden een omzet van 714,9 miljoen euro, zes procent minder dan een seizoen voordien. Op plaats drie volgt met 634,1 miljoen euro Champions League-winnaar Bayern München. De vierde plaats is met 580,4 miljoen euro voor Manchester United, dat zijn omzet met liefst negentien procent zag dalen. Engels landskampioen Liverpool sluit met 558,6 miljoen euro de top vijf af. (belga)