De winkel van Maaike werd tijdens de rellen in Den Bosch kort en klein geslagen: “Dit is gewoon terreur”

Haar vijftigste verjaardag had winkeluitbaatster Maaike Neufeglise zich wel anders voorgesteld. Maandagnacht vierden relschoppers in Den Bosch hun frustraties bot op haar winkel tijdens de protesten tegen de avondklok, met een ongeziene schade tot gevolg. “De winkel is ons kindje. Mijn hart is gebroken.”

“Ik voel momenteel niets. Ik ben boos, verdrietig. Ik ben zo uit het veld geslagen. Dit heeft niets met corona te maken. Het is doelbewust stuk maken en stelen”, vertelde Neufeglise dinsdagochtend nadat een groep jongeren in korte tijd haar winkel aan gruzelementen sloeg.

“Als je op videobeelden ziet met wat voor geweld deze mensen in onze winkel tekeer zijn gegaan… Ik denk dat er wel veertig binnen zijn geweest. Het doet heel zeer om die beelden te zien. De winkel is ons kindje. Als het vernield wordt, voel je je heel machteloos. Maar het is ook heel beangstigend: hoe verdorven kunnen mensen zijn om dit te doen? Dit is niet eens crimineel. Het is gewoon terreur!”

Alles stuk

De winkel is een grote ravage, vertelt Neufeglise. “Alles is stuk.” Zes ramen gingen aan diggelen. Wenskaartmolens zijn omvergetrokken. Computerschermen liggen op de grond, kabels en kassalades zijn losgetrokken en elektronische rookwaar gestolen. Deuren hangen uit hun scharnieren. Computersystemen zijn kapot. Luxe aanstekers gestolen. “Geen plek is onbenut gelaten”, vertelt de onderneemster verbijsterd. “Ze hebben zelfs geprobeerd brand te stichten.”

De schade loopt in de tienduizenden euro’s. Of de verzekering de schade zal dekken, is momenteel nog niet bekend. “We hebben ze gebeld, maar we hoorden dat ze nog niet weten hoe ze hier mee om moeten gaan”, vertelt Neufeglise, die de winkel acht jaar geleden overnam.

“We hebben de winkel in de crisis overgenomen en dachten: vanaf nu kan het alleen maar beter worden. We zijn verdoofd. Ik weet bijna niet waar we moeten beginnen. Samen met mijn man en team staan we zeven dagen per week in de winkel en die hebben ze stuk gemaakt. Mijn hart is gewoon echt gebroken. Ik ben murw geslagen.”

Uitgerekend vandaag viert Maaike Neufeglise haar vijftigste verjaardag. “Dit is een hele gekke verjaardag. Ik had me deze mijlpaal heel anders voorgesteld. Maar we zullen die in ieder geval nooit vergeten”, zegt ze terneergeslagen. “Maar we moeten verder. Ik weet alleen nog niet hoe.”

