KAART. Maar liefst 140 extra trajectcontroles treden de komende dagen en weken in werking

De komende dagen en weken worden in Vlaanderen maar liefst 140 extra trajectcontroles in dienst genomen, naast de zowat 80 van deze camerasystemen die nu al werken. Bevoegd minister Lydia Peeters (Open VLD) wil op termijn naar in totaal 300 trajectcontroles evolueren: “We schakelen nóg een versnelling hoger om verkeersslachtoffers door overdreven snelheid te vermijden.”

Een trajectcontrole meet met verschillende camera’s de snelheid van een chauffeur over een langere afstand. Wie over het traject sneller rijdt dan de toegelaten snelheid, krijgt haast volautomatisch een boete in de bus.

En vanaf vandaag wordt het extra uitkijken voor dergelijke snelheidscontroles, nu er de komende dagen en weken 140 extra trajectcontroles in dienst worden genomen.

Vlaanderen installeerde die al geruime tijd geleden. Maar doordat de federale overheid een speciale databank moest installeren om al de verkeersboetes te verwerken, bleven al die camerasystemen uitgeschakeld. “De databank is er nu. Alle trajectcontroles die operationeel zijn, worden nu trapsgewijs op de databank aangesloten en in werking gezet”, klinkt het op het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V).

Als ze vandaag al niet werken. Volgens het kabinet van Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open VLD) flitsen onder meer in de provincie Limburg enkele trajectcontroles – die er al geruime tijd werkloos bijstonden – vandaag al actief snelheidsduivels.

Concreet moet u voortaan langs Vlaamse wegen oppassen voor zo’n 215 trajectcontroles, zowel langs autosnelwegen, drukke gewestwegen, maar ook langs gevaarlijke lokale wegen. In principe wordt het begin van elke trajectcontrole aangegeven via een verkeersbord.

En voor gehaaste chauffeurs wordt het er niet beter op. Mobiliteitsminister Peeters trekt dit jaar nog eens bijna 5 miljoen euro uit voor bijkomende trajectcontroles. Daarmee hoopt ze naar in totaal 300 trajectcontroles te evolueren. Met 300 Vlaamse gemeenten betekent dat gemiddeld 1 trajectcontrole per gemeente.