“Studie colchicine als Covid-medicijn voorzichtig van dichterbij bekijken”

De studie waaruit blijkt dat colchicine, een bekend ontstekingsremmend medicijn tegen jicht, goed werkt bij de behandeling van Covid-19, verdient het zeker om van dichterbij bekeken te worden, maar met voorzichtigheid. Dat zegt Elie Cogan, specialist interne geneeskunde van het Chirec-ziekenhuis in Brussel. “Vooral ook omdat de resultaten van de studie nog niet gepubliceerd zijn.”

Afgelopen weekend meldde het Canadese Institut de Cardiologie de Montréal (ICM) dat colchicine goed werkt bij de behandeling van Covid-19. Het instituut deed een studie bij 4.488 patiënten. Daaruit blijkt volgens het ICM dat colchicine het risico op overlijden of ziekenhuisopname bij patiënten met Covid-19 met 21 procent verminderde in vergelijking met een placebo. Volgens het instituut zou dat het eerste orale medicijn zijn dat patiënten kan behandelen voor ze in het ziekenhuis belanden.

“Eerst moeten externe experts zich over de resultaten buigen”, aldus Cogan, die oproept tot voorzichtigheid. “De grote media-aandacht in Canada en ook in België is voorbarig.”

Maandag heeft de Griekse geneesmiddelenwaakhond EOF trouwens het licht op groen gezet voor de behandeling van Covid-19 met colchicine, weliswaar enkel op voorschrift. Griekse artsen hebben aan het Canadese onderzoek deelgenomen.