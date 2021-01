Meerdere gewonden bij vermoedelijke mesaanval in Frankfurt

Bij een vermoedelijke mesaanval in de buurt van het station van Frankfurt, het grootste van Duitsland, zijn dinsdag meerdere mensen gewond geraakt, zo heeft een politiewoordvoerder gezegd.

“Omstreeks 09.00 uur was er opstoot die vermoedelijk met een mes gepaard is geweest”, aldus de politiewoordvoerder, die eraan toevoegde dat een verdachte is gearresteerd.

Hoeveel mensen gewond zijn geraakt en wat de aard van de verwondingen is, wil de politie niet zeggen.

Volgens lokale media hebben de slachtoffers deels zware maar geen levensbedreigende verwondingen opgelopen en zijn ze naar omliggende ziekenhuizen gebracht.

De achtergrond van het incident is nog onduidelijk.