Sylvester Stallone verkoopt landgoed in Beverly Hills: iemand nog ergens 130 miljoen dollar liggen?

Omgerekend dik 107 miljoen euro, die smak geld vraagt Sylvester – Rocky – Stallone voor zijn landgoed in LA, in de heuvels boven Beverly Hills. Een waanzinnig bedrag, zeggen zelfs de makelaars van superdeluxe vastgoed, maar het gaat hier dan ook niet om het eerste het beste stulpje.

Centraal in het 3,5 hectare grote landgoed, prijkt een landhuis in Mediterraanse stijl, met een bewoonbare oppervlakte van 2.000 vierkante meter en bereikbaar via een majestueuze oprijlaan. Grote loggia’s en terrassen op de tweede verdieping bieden – zo melden Amerikaanse media – een spectaculair uitzicht op de canyon en Los Angeles. Het huis zelf telt acht slaapkamers en 12 badkamers en een omvangrijke bibliotheek onder een gewelfd plafond. Op de verlichte rekken prijkt Stallones collectie van Rocky-memorabilia, inclusief een levensgroot standbeeld van Rocky. Naast het hoofdverblijf staat nog een vrijstaand huis met twee verdiepingen en er is ook nog een aparte vleugel voor dienstpersoneel. De woonst is omgeven door bos en grasvelden die aangelegd zijn als een golfterrein. Uiteraard ontbreken een zwembad, een spa en zonneterrassen evenmin.

De intussen 74-jarige Sylvester Stallone besloot de heuvels van Beverly Hills, LA, in te ruilen voor een landgoed aan de oceaan in Florida. Foto: ISOPIX

De intussen 74-jarige filmster kocht het domein in de Beverly Park-enclave eind jaren 90 en liet er zijn droomhuis optrekken. Waarom hij het nu al verkoopt? Niet omdat hij niet zou opschieten met zijn buren, stuk voor stuk ‘rich and famous people’ zoals Denzel Washington, Justin Bieber, Eddie Murphy , Rod Stewart of Magic Johnson, naast zakenlui en zelfs een lid van de Saoedische koninklijke familie. Neen, de acteur had blijkbaar zin om de heuvels van Beverly Hills in te ruilen voor de oceaan: hij kocht eind vorig jaar, samen met zijn vrouw Jennifer Flavin, een landgoed aan het water in Palm Beach, Florida, waar nu ook Donald Trump woont. Een domein van anderhalve hectare, met een hoofdgebouw en twee gastenverblijven in Bermudastijl, goed voor 7 slaapkamers en een dozijn badkamers.

Of Stallone effectief 130 miljoen dollar zal cashen voor zijn landgoed in Beverly Hills, valt te betwijfelen. De hoogste som ooit betaald voor een eigendom in de poepchique buurt van LA bedraagt ‘slechts’ 40 miljoen dollar, aldus Amerikaanse vastgoedblogs. Ondanks de astronomische vraagprijs is het landgoed van Stallone niet het duurste dat vandaag op de markt is in Beverly Park. Die ‘eer’ gaat naar Villa Firenze, een paleisachtig landgoed van een luchtvaartmiljardair die vliegtuigen in leasing aanbiedt. Dat staat momenteel te koop voor 160 miljoen dollar, al 5 miljoen dollar minder dan toen het in 2018 voor het eerst op de markt kwam.