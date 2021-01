“Zweden schort betalingen aan Pfizer op”

Zolang er geen duidelijkheid is over het precieze aantal doses dat er uit één flacon van het coronavaccin van Pfizer gehaald kan worden, schort Zweden zijn betalingen aan het farmabedrijf op. Dat schrijft de krant Dagens Nyheter dinsdag op basis van uitspraken van epidemioloog Anders Tegnell.

Toen Pfizer en BioNTech oorspronkelijk hun coronavaccin op de markt brachten, vermeldden ze in de bijsluiter dat er vijf doses uit één flacon konden worden gehaald. Al snel merkten enkele landen, waaronder België, dat er met speciale, uiterst nauwkeurige spuiten nog een zesde dosis uit elke flacon kon worden gehaald. Het Europese geneesmiddelenagentschap EMA nam die bevindingen op in haar aanbevelingen, waarna Pfizer de leveringen naar beneden terugschroefde. De contracten stipuleerden namelijk het aantal doses en niet het aantal flacons.

“Dat is onacceptabel”, klinkt het bij Richard Bergström, de vaccincoördinator in Zweden. “Als een land er maar in slaagt om vijf doses uit één flacon te halen, dan krijgt men minder doses voor dezelfde prijs.” Daarom besliste het Zweedse gezondheidsagentschap om de openstaande facturen niet te betalen vooraleer Pfizer en de Europese Commissie de zaken hebben uitgeklaard.

De Zweedse tak van Pfizer was niet bereikbaar voor commentaar, ook de Zweedse gezondheids heeft de berichtgeving van Dagens Nyheter nog niet bevestigd.