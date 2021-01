Italiaanse president aanvaardt ontslag van premier Conte en zijn regering

De Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft dinsdag na het uiteenvallen van zijn coalitie president Sergio Mattarella zijn ontslag aangeboden. Het staatshoofd heeft het ontslag van Conte aanvaard en hem gevraagd om de lopende zaken te beheren.

Conte kondigde maandagavond al aan dat hij vandaag zijn ontslag zou indienen bij president Mattarella. Die heeft dinsdagmorgen Conte ontvangen en het ontslag aanvaard. De president “zal nu zijn tijd nemen om een beslissing te nemen en heeft de regering gevraagd aan te blijven om de lopende zaken te behartigen.” Volgens Italiaanse media hoopt Conte dat hij van Mattarella alsnog de opdracht krijgt om een nieuwe regering te vormen, zonder verkiezingen te organiseren.

Twee weken geleden verliet splinterpartij Italia Viva van ex-premier Matteo Renzi de coalitie, en stortte daarmee de regering in crisis. Conte zocht daarop andere meerderheden in het parlement. Hij overleefde ook twee vertrouwensstemmingen in het lagerhuis en in de Senaat, in die laatste haalde hij wel geen absolute meerderheid.

Conte hoopt zich met een nieuwe regering te verzekeren van meer steun. Hij waarschuwde de senatoren vorige week nog voor een stuurloos Italië, uitgerekend tijdens de coronacrisis die van de Italianen een zware tol eist.