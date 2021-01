Aandeelhouders steken 5 miljoen in Anderlecht, licentie voorlopig gered door kapitaalsverhoging

Anderlecht moet halfweg februari zijn licentiedossier indienen. Omdat de club zware schulden - zo’n 100 miljoen euro - heeft, stond die licentie onder druk.

De aandeelhouders onderhandelen al maanden over een financieel herstelplan met een aanzienlijke kapitaalsverhoging en de omzetting van schulden en kapitaal, maar dat blijft maar aanslepen. Om niet in de problemen te komen voor de Licentiecommissie heeft de Raad van Bestuur nu toch een tussentijdse oplossing goedgekeurd.

De aandeelhouders zullen evenredig investeren om de licentie veilig te stellen. In totaal gaat het om een bedrag van 5 miljoen euro. Deze kleine kapitaalsverhoging past in het kader van de Financial Fair Play-dossier en is een eerste stap om de club op termijn weer gezond te maken. Voor echte structurele veranderingen moet er nog voort onderhandeld worden, maar er is wel tijd gekocht.

Vers kapitaal

Met deze eerste voorzichtige kapitaalverhoging stelt paars-wit zijn proflicentie voor volgend seizoen veilig. Daarvoor was er vers kapitaal nodig. Vorig seizoen zou de Belgische recordkampioen een verlies van 36 miljoen euro hebben geleden, de totale schuldenberg zou intussen 100 miljoen euro bedragen. Om de wederopstanding in gang te zetten, werd een herstelplan opgesteld, dat extra investeringen vraagt van de aandeelhouders. Daarbij bleek het de voorbije maanden voor het bestuur moeilijk om een consensus te vinden met de minderheidsaandeelhouders, die ongeveer een kwart van de aandelen in handen hebben. Zo stapte Johan Beerlandt eerder al uit de raad van bestuur van de club.

Anderlecht beleeft sinds de overname woelige tijden. In februari 2019 zag eigenaar Marc Coucke zich al genoodzaakt een kapitaalverhoging van 30 miljoen euro door te voeren. Iets meer dan een jaar eerder had hij de club overgenomen. (jug/Belga)