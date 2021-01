Huis isoleren ongeveer 1.000 euro duurder

De isolatie van een gemiddelde eengezinswoning is vandaag ongeveer 1.000 duurder dan midden vorig jaar. Door corona is de prijs van de grondstof van de belangrijkste isolatiematerialen fors gestegen. Dat meldt de Belgische beroepsvereniging van bouwhandelaars Fema dinsdag in een persbericht.

Door de coronapandemie nemen we minder de auto en reizen we minder met het vliegtuig. Daardoor worden er wereldwijd, vooral in de Verenigde Staten, minder brandstoffen zoals benzine en kerosine geproduceerd en stijgt de prijs van het bijproduct MDI. Dat benzeenderivaat is de basisgrondstof voor pir- en pur-isolatiematerialen. De prijs van die isolatieplaten steeg van 104 euro per kubieke meter in juni vorig jaar naar 140 euro/m3. Dat is een stijging met maar liefst 35 procent.

Voor een gemiddelde nieuwbouwwoning met 150 vierkante meter woonoppervlakte betekent dat voor de isolatie van de vloeren, de muren en het dak een meerkost rond de 1.000 euro. “In vergelijking met de totale bouwkost is dat natuurlijk beperkt”, zegt bestuurder Marnix Van Hoe van Fema. “Er zijn natuurlijk ook alternatieven voor isolatie, zoals glas- en rotswol.”

Fema verwacht dat de prijzen nog tot de zomer zullen blijven stijgen. De MDI-producenten kondigen prijsstijgingen aan van 10 tot 15 procent.

Doordat er minder MDI geproduceerd wordt, krijgen de bouwhandelaren ook minder pir- en pur-isolatiematerialen geleverd. “Maar er zal geen enkele bouwwerf in België stilvallen”, verzekert Van Hoe. “De bouwhandels hebben voldoende voorraad, die natuurlijk wel zal afnemen.”

Fema vertegenwoordigt bijna alle Belgische bouwhandelaars, ongeveer 300, die vooral verkopen aan aannemers en deels aan particulieren. Samen stellen ze ongeveer 10.000 arbeiders tewerk en hebben ze een jaarlijkse omzet van rond de 3 miljard euro.