Bestuurder overleeft ongeval op E40 niet, brandweer moet passagier bevrijden uit wrak

Zaventem / Sterrebeek - Op de E40 richting Brussel is dinsdag omstreeks 11.30 uur een bestuurder om het leven gekomen bij een ongeval. De bestuurder verloor even voor Sterrebeek plotseling de controle over het stuur en knalde tegen een tweede voertuig. De klap was enorm. Volgens het Leuvense parket reed de eerste wagen tegen een voorligger en kwam hij vervolgens in de zijberm terecht.

“De bestuurder overleed jammer genoeg ter plaatse”, bevestigt Jonathan Pfund van de federale politie. “De passagier uit hetzelfde voertuig zat gekneld in de wagen en moest door de brandweer bevrijd worden. Het slachtoffer werd gewond naar het ziekenhuis afgevoerd.” De passagier zou niet in levensgevaar verkeren.

In de tweede wagen bleef iedereen ongedeerd. Door het ongeval was de rechterrijstrook lange tijd afgesloten. Omdat ook een verkeersdeskundige van het parket ter plaatse werd gevraagd, ging even later ook de tweede rijstrook dicht. Mogelijk werd de bestuurder van de aanrijdende wagen onwel achter het stuur. Dat zal wellicht nog onderzocht worden door een wetsdokter.