Oostenrijkse studie wijst uit: minder supporters in het stadion zorgt voor minder discussie

Volgens research van de Universiteit van Salzburg zijn het aantal discussies tussen spelers gedaald sinds ze in lege stadions spelen. Ze bekeken twintig matchen van Red Bull Salzburg, tien voor en tien na de lockdown. Ze concludeerden dat de discussies geminderd waren in lege stadions. Het lijkt er dus op dat een rustig stadion zorgt voor rustigere spelers.

Volgens het onderzoek zijn er gemiddeld 19,5% minder discussies of akkefietjes als er geen supporters aanwezig zijn. Ook de scheidsrechters blijven gespaard door de spelers. Toen fans nog toegelaten waren in de stadions, werden scheidsrechters betrokken in bijna 40% van de incidenten met spelers. Nu is dat in slechts 25,2% van de gevallen.

Hoewel de discussies tussen spelers geminderd zijn, zien de onderzoekers wel een stijging wat zelfkritiek betreft. Bij het missen van een kans zien ze een duidelijke stijging in de zelfkritiek van de spelers. Met fans in het stadion zijn er mensen die je vooruit schreeuwen na een gemiste kans, die factor valt nu weg.

De illusie van thuisvoordeel

In een ander onderzoek van de Bundesliga werd er geconcludeerd dat met het wegvallen van de supporters, ook het thuisvoordeel uitblijft. Vroeger won de thuisploeg gemiddeld 40% van haar thuiswedstrijden, dit percentage is sinds de afwezigheid van fans bijna gehalveerd naar 21%.

Een ander onderzoek bekeek dan weer de cijfers van 66 competities. Het onderzoek concludeerde dat de cijfers van gewonnen thuismatchen slechts met drie procent daalde, van 45,1% naar 42% tussen 1 januari 2019 en 31 maart 2020.

Normale gang van zaken in de Premier League

De cijfers voor de Premier League blijven min of meer stabiel. In de eerste vier matchen werd er gemiddeld 3,79 keer gescoord per wedstrijd, veel meer dan het normale gemiddelde. Maar dat cijfer is ondertussen al gedaald naar 2,72 doelpunten per match, exact hetzelfde nummer als vorig jaar.