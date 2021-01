Pro League beslist: vanaf play-offs geen uitstel meer mogelijk

Op de Algemene Vergadering van de Pro League werd beslist dat vanaf het begin van de play-offs (einde april) geen wedstrijden meer kunnen worden uitgesteld. Tot het einde van de reguliere competitie geldt de regel dat bij zeven positieve coronagevallen in een spelerskern uitstel van de wedstrijd kan worden gevraagd. Dat geldt dus niet langer voor PO1 en PO2. Het kan dus dat een PO-deelnemer met zijn invallers of zelfs een jeugdploeg moet spelen. Voor Nieuwjaar telde Eupen bijvoorbeeld 17 coronagevallen.

Er werd ook beslist dat licentiemanager Nils Van Branteghem van de Pro League naar de voetbalbond verhuist. Zijn functies van financieel directeur en kalendermanager worden vanaf volgend seizoen door anderen ingevuld.

Voorts wordt er nog verder gezocht naar een manier om met ieders goedvinden de U23 van de profclubs te integreren in 1B en de amateurcompetities. De clubs die hun U23 in 1B integreren - op dit moment zijn Club Brugge, Anderlecht, RC Genk en Standard uitverkoren - zouden wel een start fee van tussen de 750.000 en 1 miljoen euro moeten betalen.

Aan de discussie over de integratie van de U23 is intussen ook de verlenging van een competitie met 18 clubs en mini-play-offs gekoppeld voor het seizoen 2022-23. Om die twee beslissingen erdoor te krijgen, is een tweederde meerderheid nodig. Die zou moeten gevonden worden voor de volgende Algemene Vergadering, nu voorzien voor woensdag 3 maart. Hoewel het bedrijf 21st Club, dat aan een audit van de Pro League bezig is, adviseert te wachten tot hun strategische oefening in het najaar van 2021 is afgerond wil de Pro League die wijziging toch al voor volgende seizoen doorvoeren.