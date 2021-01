Ongeveer 900 Holocaust-overlevers stierven vorig jaar aan COVID-19 in Israël

Zo’n 900 Holocaust-overlevers zijn in 2020 in Israël gestorven aan de gevolgen van COVID-19. Dat meldt het Israëlische statistiekbureau dinsdag, daags voor de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust.

Volgens het statistiekbureau raakten vorig jaar ongeveer 5.300 Holocaust-overlevers besmet met het coronavirus, van wie er ongeveer 900 (17 procent) overleden. Daarmee maken Holocaust-overlevers een vierde uit van de 3.300 sterfgevallen aan COVID-19 het afgelopen jaar in Israël.

Eind 2020 leefden er nog circa 179.600 Holocaust-overlevers in het land, allen 75-plussers. Dat zijn er zo’n 17.000 minder in vergelijking met het jaar voordien.

Voorrang op vaccin

Moshe Kantor, de voorzitter van het European Jewish Congress, riep maandag de EU-lidstaten nog op om Holocaust-overlevers zo snel mogelijk in te enten met het coronavaccin. “Doorheen hun leven hebben Holocaust-overlevers een ongelooflijke mentale sterkte tentoongespreid. In de huidige coronacrisis overleden velen onder hen echter alleen, terwijl anderen nog volop vechten voor hun leven. Anderen hebben dan weer te maken met extreme isolatie”, zei Kantor. “We hebben de plicht om hen hun laatste jaren waardig, zonder angst en in het gezelschap van hun geliefden te laten doorbrengen.”

Het Yad Vashem Holocaust Memorial houdt woensdag verschillende online events ter ere van de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust. Onder meer Israëlisch president Reuven Rivlin zal een toespraak houden.