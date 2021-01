Vanaf morgen reisverbod: zo ziet de ‘verklaring op eer’ eruit en dit weten we al

Het ministerieel besluit over de maatregelen die het Overlegcomité op vrijdag 22 januari aangekondigd heeft, is dinsdag in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het verbod op niet-essentiële reizen gaat in op woensdag 27 januari en loopt tot maandag 1 maart. Ook de uitzonderingen en hoe

“Om de import en verdere verspreiding van nieuwe, zeer besmettelijke, virusvarianten in België tegen te gaan, hebben we beslist om niet-essentiële reizen van en naar België tijdelijk te verbieden”, klinkt het in een bijhorend persbericht van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). “Zo maken we het moeilijk voor het virus, maar niet onnodig moeilijk voor mensen die voor hun werk, de zorg voor een familielid, of het bezoek aan een partner toch naar het buitenland moeten.” In het Staatsblad wordt nu expliciet geformuleerd welk soort reizen vanaf woensdag wel nog mogen plaatsvinden.

Welke reizen zijn nog toegelaten?

• Reizen om professionele doeleinden zijn nog toegelaten. Daarbij horen ook beroepsporters met een topsportstatuut.

• Diplomaten en regeringsleiders mogen ook nog reizen.

• Reizen omwille van dwingende gezinsredenen: o.a. gezinshereniging, huwelijken en begrafenissen

• Reizen omwille van humanitaire redenen: o.a. voor medische behandeling of bezoeken in het kader van palliatieve zorgen.

• Voorts zijn studiegerelateerde reizen nog toegelaten.

• Reizen van mensen die in grensgemeenten wonen.

• Reizen om zorg te dragen voor dieren.

• Een juridische verplichting is ook een geldige redenen.

• Wie een dringende herstelling moet uitvoeren of omwille van een verhuizing mag de landsgrenzen over.

• Ook voor doorreizen (in transit dus) wordt ook een uitzondering gemaakt.

Wat heb je nodig?

Iedereen die een buitenlandse reis maakt, moet in het bezit zijn van een verklaring op eer. Weet je niet hoe zo’n verklaring opstelt? Dan vind je een modelformulier op via deze link.

Ook moet iedereen een PLF-formulier invullen. De maatregelen inzake verplichte testen en quarantaine blijven ook van kracht. De Taskforce Geïntegreerde Politie staat in voor de handhaving en zal regelmatig controles uitvoeren, klinkt het.

Regels omtrent erediensten ook op scherp gesteld.

Tenslotte worden ook de regels omtrent erediensten verduidelijkt. Eerder werd al bepaald dat erediensten met maximaal vijftien aanwezigen konden plaatsvinden. Maar na incidenten in een Antwerpse synagoge worden de regels op scherp gesteld. Sommigen gingen er foutief van uit dat meerdere individuele bezoekers tegelijkertijd aanwezig konden zijn. Om die reden wordt ook dat nu expliciet vermeld in het ministerieel besluit.

De gebouwen waar erediensten plaatsvinden mogen voortaan “enkel geopend blijven op voorwaarde dat samenscholingen worden vermeden”, klinkt het. Zo wordt een mouw gepast aan het probleem dat meerdere mensen individueel zouden komen bidden.

