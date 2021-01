Moskou en Teheran roepen op de nucleaire deal te “redden”

Rusland en Iran willen het nucleair akkoord met Iran “redden”, zo hebben de beide ministers van Buitenlandse Zaken dinsdag gezegd. Zij willen ook dat de VS weer in het akkoord stappen.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov ontving dinsdag in Moskou zijn Iraanse collega Mohammad Javad Zarif. Beiden beklemtoonden het belang van het “redden” van de nucleaire deal.

Die kwam er in 2015 tussen Iran, China, de VS, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Rusland en Duitsland na twaalf jaar spanningen omtrent het Iraanse atoomprogramma. Maar onder president Donald Trump trokken de VS zich in 2018 unilateraal terug en stelden ze weer sancties in die door het akkoord juist achterwege konden blijven.

Engagementen strikt naleven

De nieuwe Amerikaanse president Joe Biden beschouwt het Iran-beleid van zijn voorganger als een mislukking en wil weer in het akkoord stappen. Maar dan moet Iran zijn eerdere engagementen strikt nakomen terwijl Teheran van zijn kant opheffing van de sancties wil en dat ook Washington zijn verplichtingen nakomt.

Lavrov zei op een integrale terugkeer van de VS te hopen want dan zijn ook de voorwaarden aanwezig opdat Iran al zijn engagementen nakomt.