Hein Vanhaezebrouck stelt nieuw doel: “Zeven op elf resterende duels in eigen huis. Daar moeten we voordeel uit halen”

Gent - Zou AA Gent dan toch eindelijk de juiste weg ingeslagen zijn? Die hoop leeft opnieuw in de Ghelamco Arena na de overwinning op bezoek bij OH Leuven. Toch legt Hein Vanhaezebrouck meer dan ooit de klemtoon op concentratie en duldt hij ook op training geen moment van verslapping: “Maar je mag blijheid ook niet in de kiem smoren. Ik ben echter wel blij dat de groep beseft dat ze nog veel stappen moeten zetten om iets recht te zetten.”

“Van onze resterende elf duels zijn er zeven in eigen huis, dat zou een voordeel moeten zijn”, kijkt Hein Vanhaezebrouck vooruit naar het resterende programma van de Buffalo’s. “Moest ons publiek in het stadion aanwezig zijn, was dat zeker het geval. Maar we hebben dit seizoen al vijf van onze tien thuismatchen verloren. We moeten nu vooral echt proberen om voordeel te halen uit die thuisduels.”

Toch klinkt Vanhaezebrouck allesbehalve ontevreden als hij de meest recente resultaten van naderbij bekijkt: “We hebben nu vijf uitduels op zes matchen achter de rug, de resultaten zijn best oké met 8/15. Jammer van die verloren thuiswedstrijd (tegen Antwerp) die we eigenlijk hadden moeten winnen. Nu moeten we ook in die andere thuismatchen proberen te winnen en als je domineert de klus dan ook af te maken. We moeten echt de kansen afmaken, zoals dat in Leuven toch beter was. Dit vraagt om bevestiging.”

En die bevestiging moet in eerste instantie woensdagavond tegen Sint-Truiden volgen: “Hopelijk is STVV niet al te goed morgen”, grinnikt HVH die duidelijk veel respect heeft voor het team van Peter Maes. “Het is een ploeg die een heel goede reeks heeft neergezet, vijf keer gewonnen in hun laatste zeven duels. Nadat ze toch heel diep zaten. Met zulke cijfers sta je normaal in de top-vier. Ze hebben enkele transfers gerealiseerd en Peter Maes heeft daar op heel korte termijn iets neergezet.”

“Het geloof is terug”

“Het geloof is duidelijk terug aanwezig in die groep. Het is niet meer hetzelfde STVV als in het begin van het seizoen: ze hebbe---n nu een heel goede organisatie, maar het is ook een groep die kan voetballen. Zo hebben ze nu ook duels waarbij ze 70% van het balbezit voor hun rekening nemen. Het is daarom dan ook een stevige ploeg die ik zeker niet onderschat.”

Na de zege op bezoek bij OH Leuven was er in de Gentse kleedkamer geen sprake van euforie. Maar HVH eist ook de komende wedstrijd(en) totale focus van zijn team: “Met één overwinning mag je niet tevreden zijn. Wij moeten onze voeten op de grond houden. Als spelers hun focus verliezen, zal ik hen daar op wijzen. Maar je mag blijheid ook niet in de kiem smoren. Ik ben echter wel blij dat de groep beseft dat ze nog veel stappen moeten zetten om iets recht te zetten.”

Actievere Vanhaezebrouck

In Leuven was Vanhaezebrouck opvallend aanwezig langs de zijlijn. De Gentse coach liet zich 90 minuten lang ook vocaal nadrukkelijk gelden: “Thuis blijf ik meer in mijn dug-out staan want de spelers kunnen me – zonder fans in het stadion – perfect horen. Ik heb zo ook meer contact met mijn staf. In Leuven zat ik niet in de dugout –in de regen zelfs - en daarom hoorde je me ook meer dan anders.”

“Ik heb daarbij ook wel enkele keren gepraat met de ref; dat was allicht meer dan anders. Zo zei hij me dat hij meer liet spelen maar als je dan die goal van Ngadeu zag afgekeurd worden, dat was niet consequent, vond ik. Elke groep heeft die vocale steun wel nodig. Trond Sollied koos ervoor om op de bank te blijven zitten en zweeg meestal maar hij had dan wel een assistent die riep. En dan vul je elkaar aan.”