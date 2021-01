Vrouw steekt echtgenoot neer nadat ze foto’s vindt van hem met andere vrouw, tot ze beseft dat zij het eigenlijk zelf is

Een jaloerse vrouw is gearresteerd in Mexico nadat ze haar man in blinde woede had neergestoken. Ze had oude foto’s op zijn gsm gevonden van hem terwijl hij seks had “met een andere vrouw”, maar besefte niet dat de beelden eigenlijk van haar waren.

De vrouw, door de politie geïdentificeerd als ‘Leonora R’, werd vorige week gearresteerd. De politie werd naar het huis gestuurd nadat er een oproep was binnengekomen over huiselijk geweld. Bij aankomst ontdekten de agenten dat Leonora’s echtgenoot, geïdentificeerd als ‘Juan N’, verschillende keren in zijn benen en armen was gestoken.

Naar verluidt zou Leonora expliciete foto’s gevonden hebben op Juan’s gsm waarop te zien was dat hij seks had met een vrouw. Leonora dacht dat het ging om een andere vrouw. Zonder hem de tijd te geven om het uit te leggen begon ze haar man neer te steken terwijl ze beledigingen naar zijn hoofd slingerde. Volgens de politie slaagde Juan er uiteindelijk uit het mes uit de handen van zijn woedende vrouw af te pakken en vroeg hij haar over welke foto’s ze het had.

Jonger, dunner en make-up

Hij legde haar toen uit dat de foto’s eigenlijk van hun twee waren en die jaren geleden werden gemaakt toen ze nog maar net aan het daten waren. Leonora herkende zichzelf naar verluidt niet meteen omdat de vrouw op de foto’s jonger en dunner was en make-up droeg. Juan vertelde de politie dat hij vervolgens aan zijn vrouw had uitgelegd dat hij de afbeeldingen onlangs in een oude e-mail had gevonden en op zijn telefoon had opgeslagen. Na de uitleg van haar man besefte de vrouw al snel dat het effectief om foto’s van hun twee ging.

Leonora werd onmiddellijk in hechtenis genomen en blijft in afwachting van de aanklacht achter de tralies, aldus lokale media. Juan werd naar het ziekenhuis gebracht waar hij behandeld wordt voor meerdere steekwonden, maar hij zal waarschijnlijk helemaal herstellen.