Clubicoon Carles Puyol schittert voor FC Barcelona in speciaal truitje voor El Clasico

Uit het financieel rapport van FC Barcelona blijkt dat de Catalanen een schuld hebben van maar liefst 126 miljoen euro. Dit is een optelling van transfersommen die nog niet uitbetaald werden aan 19 verschillende ploegen. Als reactie op deze schuld maakte FC Barcelona een speciaal truitje voor de Clasico, gedragen door clublegende Carles Puyol.

Het truitje is een mix van de gewoonlijke rood-blauwe strepen, met een vleugje Catalaans erin verwerkt. Het shirt zal 90 euro kosten, het is dan ook een uniek truitje dat enkel in de Clasico zal worden gedragen.

Een extra boost voor de kraker tegen Real Madrid is welkom voor de Catalanen. Barcelona staat na 19 speeldagen op de derde plaats, op 10 punten van leider Atlético Madrid. Real Madrid staat nog tussen de twee in met drie punten voorsprong op hun Catalaanse rivalen, maar dus met 7 punten achterstand op die rivaal uit de andere kant van de Spaanse hoofdstad.

Carles Puyol speelde heel zijn carrière voor FC Barcelona en heeft 100 caps voor de nationale ploeg van Spanje. Op 4 maart 2014 kondigde de verdediger zijn pensioen aan. Hierna bleef hij nog bij Barcelona als adjunct-technisch directeur tot januari 2015.