Banenverlies bij MAN in Duitsland teruggedrongen van 9.500 tot 3.500 jobs

De directie van vrachtwagen- en busbouwer MAN, een filiaal van de VW-groep, en de personeelsvertegenwoordigers zijn na maandenlange onderhandelingen overeengekomen dat 3.500 banen geschrapt worden, fors minder dan in de plannen die de directie in de herfst aangekondigd had.

Eerder was er sprake van de sluiting van drie sites in Oostenrijk en Duitsland en een verlies van 9.500 banen, waarna de werknemers naar de barricades trokken. Van onmiddellijke sluitingen is niet direct meer sprake, maar voor een site in het Duitse Plauen met zowat 150 werknemers en een vestiging in Oostenrijk met 2.200 werknemers zijn alle opties open, zo meldt de directie dinsdag in München, “inclusief een verkoop of een sluiting”.

Miljarden besparen

Aanvankelijk was de afbouw van 9.500 van de zowat 36.000 banen in Duitsland en Oostenrijk gepland. Onder druk van de klimaatdoelstellingen van de Europese Unie zou MAN zich ombouwen tot een “toonaangevende fabrikant van vrachtwagens met elektrische en waterstofaandrijving”.

Er werd bij MAN al langer een ingrijpende aankondiging verwacht. De kosten lagen al voor de coronacrisis te hoog bij de truckbouwer. Met de reorganisatie hoopt het bedrijf miljarden te besparen: de operatie moet de resultaten met tot 1,7 miljard euro verbeteren.

MAN behoort samen met de Zweedse vrachtwagenbouwer Scania tot het Volkswagen-concern.