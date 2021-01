Facebook News gelanceerd in Verenigd Koninkrijk

Facebook heeft de functie Facebook Nieuws uitgerold voor internetgebruikers in het Verenigd Koninkrijk, het enige land buiten de Verenigde Staten dat voorlopig toegang heeft tot de functie.

Facebook News is een platform binnen Facebook dat belangrijk nieuws levert uit honderden grote mediakanalen. Zowel nationaal en lokaal als lifestylenieuws krijgt er een plaats. De sociale mediagigant heeft in juni 2020 de functie gelanceerd voor gebruikers in de VS.

Facebook maakt ook plannen om de functie uit te breiden voor een groter, internationaler publiek. Zo zullen Frankrijk, Duitsland, Brazilië en India binnenkort eveneens toegang krijgen. Door moeilijkheden met de regelgeving wordt de introductie van het platform in Australië voorlopig uitgesteld.