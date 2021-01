Zulte Waregem komt met statement over erbarmelijke staat van veld, KV Kortrijk reageert met kwinkslag

De staat van het veld in het Regenboogstadion laat al enkele weken te wensen over. Zulte Waregem heeft daarom een open brief geschreven aan zijn supporters. “Maar helaas is er geen andere oplossing mogelijk”, klinkt het.

“De oorzaak van de staat van het veld ligt aan een schimmelziekte”, schrijft het bestuur. “Verschillende teams van specialisten staan voor een raadsel waarom de graszoden na de behandeling van deze ziekte zijn losgekomen. De reactie van het gazon is uiterst zeldzaam en onverklaarbaar. Intussen werken onze greenkeepers zich elke dag uit de naad om het veld zo goed als mogelijk speelklaar te maken.

Een oplossing is er niet. “Het bondsreglement laat enkel toe om uit te wijken naar een stadion in een straal van dertig kilometer. Alle mogelijke pistes zijn onderzocht, maar door de drukke agenda, de staat van andere clubs hun velden en de strenge criteria is tijdelijk uitwijken onmogelijk.”

De aanleg van een nieuwe grasmat is ook bekeken, “maar door de drukke maanden in combinatie met de verwachte neerslag” ook onmogelijk.

KV Kortrijk reageert met kwinkslag

Navraag van onze redactie leert dat een tijdelijke verhuis naar Roeselare geen optie is omdat de staat van het veld daar niet bepaald beter is. Andere stadions in de buurt voldoen dan weer niet aan de voorwaarden van de Pro League. Bij de buren van kV Kortrijk werd niet gepolst, al reageerden de Kerels op Twitter wel al met een kwinkslag.