Verleende Trump stiekem toch amnestie aan zichzelf en zijn kinderen?

Michael Cohen, een voormalige advocaat van ex-president Donald Trump, is ervan overtuigd dat Trump zichzelf, zijn kinderen en leden van zijn entourage heimelijk amnestie verleende. Hij meent dat indien het ooit nodig blijkt, hij een ‘pocket pardon’ tevoorschijn gaat toveren.

Dat zei de voormalige fixer van Trump in een interview met MSNBC. Want nergens stipuleert de grondwet dat een president kenbaar moet maken aan wie of wanneer hij een presidentieel pardon verleende.

“Ik denk dat hij zichzelf amnestie verleende. En ik denk dat hij ook van die ‘pocket pardons’ klaar heeft voor zijn kinderen en Rudy Giuliani. Dit voor het geval ze aangeklaagd, veroordeeld of verdacht worden, dan zal hij die tevoorschijn halen.”

Het blijft echter maar de vraag of een president zichzelf amnestie kan verlenen. De grondwet maakt geen melding dat het kan, maar verbiedt het niet op expliciete wijze. In de geschiedenis van de VS heeft geen enkele president dat eerder gedaan, het is dus niet duidelijk of zo’n pardon juridisch overeind zou blijven. De grondwet stipuleert wel

Intussen in Florida

Trump heeft intussen in Palm Springs (Florida) het ‘office of the former president’ opgericht. Het moet dienst doen als zijn kanaal en uitvalsbasis voor al zijn toekomstige “officiële activiteiten die de belangen van de VS moeten behartigen” , aldus een persbericht. Ook zal het orgaan de “agenda en plannen” van zijn ambt verderzetten. Want “Trump zal altijd en voor eeuwig een pleitbezorger zijn van het Amerikaanse volk.”

Gezien hij het een officieel “office” noemde, zwengelt het meteen de geruchtenmolen aan de Trump nog een gooi gaat doen naar het presidentschap in 2024. “We komen terug in één of andere vorm”, zei Trump op de dag van de inauguratie.