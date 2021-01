Antwerps gemeenteraadslid Kevin Vereecken (N-VA) beschimpt collega maar vergeet microfoon uit te zetten: “Wat een kieken”

Sinds de coronacrisis vinden heel wat vergaderingen online plaats via een videoconferentie. Maar zo’n digitale vergadering verloopt niet altijd vlekkeloos. Daar kan nu ook Antwerps gemeenteraadslid Kevin Vereecken (N-VA) over meespreken. Hij vergat maandag zijn microfoon uit te zetten tijdens de gemeenteraad en mompelde “wat een kieken” nadat Peter Mertens (PVDA) het woord had genomen. “Gelieve uw microfoons te muten als je onoorbare commentaren geeft over collega’s”, reageerde burgemeester Bart De Wever.