Het kan verkeren: ex-speler van Zulte Waregem tekent bij Bayern München

Dimitri Oberlin heeft dinsdag een contract tot het einde van het seizoen bij Bayern München ondertekend. Hij gaat er spelen voor het tweede team dat uitkomt in derde klasse. De 23-jarige Zwitser, die vorig seizoen uitkwam voor Zulte Waregem, komt over van FC Basel.

Basel verhuurde Oberlin vorig seizoen aan Zulte Waregem. Aan de Gaverbeek kwam hij in 22 duels drie keer tot scoren. Afgelopen zomer keerde hij terug naar Basel, waar hij in de heenronde slechts één keer in actie kwam.

De in Kameroen geboren Oberlin werd enkele jaren geleden als een absoluut toptalent beschouwd. In het najaar van 2017 scoorde hij vier keer voor Basel in de groepsfase van de Champions League. In het voorjaar van 2018 behaalde hij ook zijn tot dusver enige cap voor Zwitserland.