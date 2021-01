Trump richt ‘officieel bureau van de voormalige president’ op

De voormalige Amerikaanse president Trump heeft in Palm Springs Florida een officieel ‘bureau’ opgericht. “The office of the former president” zal dienst doen als uitvalsbasis voor al zijn toekomstige activiteiten.

“The Office zal instaan voor het beheer van de correspondentie, verklaringen, publieke verschijningen en andere officiële activiteiten van president Trump”, klinkt het in een persbericht. Het bureau moet tevens de “de belangen van de VS en de agenda van de regering Trump” verderzetten. Want “Trump zal altijd en voor eeuwig een pleitbezorger zijn van het Amerikaanse volk”, klink het nog. De oprichting van het bureau zwengelt de geruchtenmolen opnieuw aan. Op de dag dat Trump het Witte Huis verliet, zei hij al terug te keren “in één of andere vorm”. Zo wordt al even gespeculeerd dat Trump in 2024 opnieuw een gooi zal doen naar het presidentschan. Dat hij mogelijk een eigen partij zou stichten, wordt ook al enige tijd gefluisterd. Het komende impeachment-proces kan dat alles echter dwarsbomen. Indien de Senaat Trump schuldig acht, zal hij geen toekomstig ambt meer mogen opnemen.

Volgens zijn voormalige ‘fixer’ en advocaat Michael Cohen bestaat de kans de Trump zichzelf al amnestie verleende, zij het heimelijk. Want volgens Cohen stipuleert de grondwet niet dat president bekend moet maken aan wie en wanneer hij zo’n presidentieel pardon verleende. Dan blijft de vraag of een ‘pardon aan zichzelf’ de toets van de wet zal doorstaan.