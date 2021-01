Trump opent nieuw pr-bureau om zijn Twitter-account te vervangen

Voormalig Amerikaanse president Donald Trump heeft de opening van het “Office of the Former President” in Palm Beach County, Florida aangekondigd. Het bureau zal toezicht houden op de officiële activiteiten van de 45e president in zijn leven na het presidentschap. Dat heeft CBS News dinsdag gemeld.

Het kantoor zal de correspondentie, publieke verklaringen, optredens en officiële activiteiten van Donald Trump verzorgen. Na zijn presidentstermijn verhuisde Trump samen met zijn vrouw Melania Trump van Washington D.C. naar Florida.

“Ik zal terugkeren”

Nadat Twitter op 8 januari het account van Trump definitief had afgesloten, vanwege het risico op verdere aanzetting tot geweld, werd het erg stil tijdens de laatste dagen van de regering Trump. Ook Facebook heeft het account van Trump voor onbepaalde tijd geblokkeerd na de aanval op het Capitool op 6 januari. Toen Trump het Witte Huis verliet, liet hij al verstaan dat hij “in één of andere vorm” zou terugkeren.

De voormalige president zal volgende maand worden berecht in de Senaat. Er is een tweede impeachmentprocedure begonnen tegen Trump, deze keer voor het aanzetten tot oproer. Het proces start naar verwachting in de week van 8 februari.