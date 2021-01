Von der Leyen wil in samenwerking met Verenigde Staten een “regelboek” voor sociale mediabedrijven

Europa pleit voor globale regels om de macht van Facebook, Twitter en andere sociale mediabedrijven onder controle te houden. Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen roept de VS daarom op om een globaal “regelboek” uit te werken, zo zei de Duitse in haar toespraak voor het Wereld Economisch Forum.

De machtigen der aarde blazen dit jaar niet verzamelen in het Zwitserse bergoord Davos. Omwille van het coronavirus staat er dit jaar een virtuele top van het WEF op de agenda. In haar toespraak riep de Commissievoorzitter de VS op samen te werken rond een “globaal regelboek “gebaseerd op onze waarden”.

“Het bedrijfsmodel van onlineplatformen heeft niet enkel een impact op een vrije en eerlijke concurrentie, maar ook op onze democratieën, onze veiligheid en de kwaliteit van onze informatie”, dixit von der Leyen. “Daarom moeten we de immense macht van grote digitale bedrijven onder controle houden.”

Bestorming Capitool

Internetbedrijven moeten verantwoordelijkheid opnemen over hoe ze informatie verspreiden, promoten en verwijderen. Daarbij verwees de chef van Europa’s dagelijkse bestuur naar de bestorming van het Capitool in de VS. “Ongeacht hoe aanlokkelijk het voor Twitter was om president Trumps account uit te schakelen, zou zo’n ernstige ingreep op de vrijheid van meningsuiting niet enkel gebaseerd mogen zijn op bedrijfsregels.”

Ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel verwees naar de macht van de internetreuzen en sociale media. Ze hoopt met de regering van de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden samen te werken rond een minimumbelasting voor digitale bedrijven.