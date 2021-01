Wouter Beke: “Niet 100 procent zeker dat brede vaccinatie begin maart kan starten”

Het is niet helemaal zeker of de brede vaccinatiecampagne begin maart van start kan gaan. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) dinsdag in de commissie Welzijn van het Vlaams Parlement laten verstaan. Er is volgens de CD&V-minister onvoldoende zekerheid over de effectieve levering van vaccins.

Minister Beke heeft dinsdag in de commissie Welzijn een nieuwe stand van zaken gegegeven van de vaccinatiecampagne. Volgens de CD&V-minister zitten de vaccinaties in de woonzorgcentra “op schema” en hebben intussen bijna 9 op de 10 woonzorgcentra al een eerste dosis van het vaccin toegediend aan hun bewoners. Ook bijna de helft van het personeel in de wzc’s heeft intussen een eerste prik gekregen.

Door de verminderde levering van Pfizer moest de vaccinatie van ziekenhuispersoneel wel lichtjes bijgesteld worden.

Zekerheid pas na levering

Minister Beke blijft daarom ook voorzichtig over de leveringszekerheid van de vaccins. “100 procent zekerheid hebben we niet”, aldus Beke. Volgens de CD&V-minister is er een planning opgemaakt waarbij er tot halfweg februari 225.000 vaccins van Pfizer voorzien zijn en 74.000 vaccins van Moderna. “Maar zekerheid zullen we pas hebben bij de effectieve levering”, aldus Beke.

Daarom is het nu ook niet helemaal zeker dat de geplande uitrol van de brede vaccinatiecampagne kan starten op 1 maart. “Zal het op 1 maart zijn? Die zekerheid kan ik niet bieden. Wat we moeten doen, is maximaal inschatten, plannen, versnellen als het kan en wendbaar zijn waar het moet. Maar we moeten ook kunnen terugschakelen als dat nodig is. Dus 100 procent zekerheid hebben we daar nog niet over”, aldus Beke.

