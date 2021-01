Club Brugge wacht op Facundo Pellistri, die ook interesse vanuit Spanje geniet

Club Brugge wil Facundo Pellistri (19) huren van Manchester United. De jonge Uruguayaan, die in Engeland amper aan spelen toekomt, geniet ook interesse van het Spaanse Alaves. De beslissing over zijn toekomst ligt nu bij de speler.

Ook Ole Gunnar Solskjaer had het op zijn persconferentie van dinsdag even over de situatie van Pellistri. “We weten dat er heel wat clubs geïnteresseerd zijn om Facundo te huren, er zijn dan ook al wat gesprekken geweest”, vertelde de Noor. “Wellicht is het beter om hem een tijdje te laten gaan zodat hij ervaring kan opdoen op een iets hoger niveau.”