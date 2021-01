Ook 46 profvoetballers dienen net als Patro Eisden dagvaarding tegen KBVB in

Maandag raakte al bekend dat Patro Eisden uit eerste nationale zich niet zomaar neerlegt bij de stopzetting van de amateurcompetities dit seizoen. De Limburgse club heeft de Belgische voetbalbond daarom gedagvaard. Ook 46 voetballers met een profcontract uit eerste nationale sluiten zich aan bij die dagvaarding. De KBVB heeft de schriftelijke oproep om in de rechtbank te verschijnen voorlopig nog niet ontvangen.

Patro Eisden en de voetballers in kwestie namen advocaat Walter Van Steenbrugge onder de arm. De basis van de dagvaarding is discriminatie. “Het ministerieel besluit van oktober 2020 heeft het mogelijk gemaakt dat profsporters hun job kunnen uitoefenen tijdens de coronacrisis”, legt Van Steenbrugge uit. “Wel, de KBVB maakt nu zelf een onderscheid tussen 1A en 1B enerzijds en eerste nationale anderzijds nochtans zijn er ook in eerste nationale profsporters. Dat vinden wij dus discriminerend. Ook deze clubs en spelers moeten de mogelijkheid krijgen om te trainen en te spelen, om premies te verdienen en hun handelswaarde op te drijven. We eisen een schadevergoeding van de voetbalbond en we willen ook een schadebeperkende maatregel. We vragen dus een alternatief zodat er toch nog kan gespeeld worden dit seizoen. Zelf denken we dan aan een minicompetitie zodat er toch stijgers naar 1B bepaald kunnen worden. Daaraan zouden ook Dender en RFC Luik willen deelnemen”, aldus Van Steenbrugge.

“Op de vergadering van de crisiscel gisteren(maandag, nvdr.) is gezegd dat als er opnieuw mag gevoetbald worden en de clubs willen nog een tornooi spelen dat de KBVB dat tornooi dan zal faciliteren waar nodig. Maar zo’n mini competitie kan nooit een stijger of een daler aanduiden”, laat de voetbalbond weten.

Binnen een tweetal weken zal bekend zijn wanneer de zittingsdatum is.