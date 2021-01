Akkoord over buitenschoolse activiteiten: kleinere bubbels, nog maar 1 hobby maar wel versoepelingen voor kinderen ouder dan 12

De ministers van Sport en Jeugd in ons land hebben een akkoord bereikt over de buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren. Er komen versoepelingen voor jongeren tussen 12 en 18 jaar. Voor wie jonger is dan 12 worden de regels aangescherpt.

Kinderen onder de twaalf jaar krijgen iets minder vrijheid. Ze zullen nog steeds mogen deelnemen aan buitenschoolse activiteiten, maar dat zal in een kleinere bubbel moeten gebeuren, met maximaal tien kinderen. “De virologen hebben aangegeven dat groepen tot 50 kinderen te veel is, daarom is er nu beslist om te werken met groepen van tien”, legde de minister Van Jeugd Benjamin Dalle uit tijdens Het Journaal.

In het akkoord staat ook dat kinderen en jongeren slechts “één gerichte hobby” mogen hebben. “Een belangrijke aanbeveling aan de ouders: kies per week één hobby voor uw kind. Nu zijn er nog te veel bubbels die op één week samenkomen: jeugdbeweging, sport, enzovoort. Dat zijn natuurlijk moeilijke keuzes die de gezinnen zullen moeten maken”, klinkt het.

Controles komen er volgens de minister niet. “De virologen hebben aangegeven dat de combinatie niet verantwoord is. En dus is er besloten om slechts 1 activiteit toe te laten. We gaan dat niet controleren maar we rekenen op het gezond verstand en verantwoordelijkheid van de ouders”, zei Dalle nog.

Kinderen ouder dan 12 jaar

Voor kinderen ouder dan 12 jaar komt er wel een versoepeling. Zij mogen opnieuw samenkomen in openlucht. Het gaat over kleine groepen van tien scholieren, wel uitsluitend buiten. “Sinds eind oktober, hebben wij voor hen eigenlijk alles in verband met vrije tijd moeten toedoen. Ik ben blij - en virologen hebben dat gesteund - dat voor hen ook iets mogelijk wordt. Maar ook voor hen is het niet de bedoeling dat bubbels te veel vermengd worden”, zegt Benjamin Dalle.

Ook kampen tijdens de krokusvakantie zullen kunnen doorgaan. Daar is het voorstel om met groepjes van 25 personen te werken, een halvering ten opzichte van wat nu mag. “Het gaat dan om activiteiten die allemaal vier à vijf dagen duren, waardoor het ook virologisch verantwoord is om dat te doen. Die organisaties stellen zich daar ook op in, dat moet dan ook veilig kunnen”, verduidelijkt Dalle.

Op de vraag of kinderen nog mogen gaan spelen bij andere gezinnen zegt Dalle dat het “om iets helemaal anders gaat”. “Hier gaat het om activiteiten die begeleid zijn en omkaderd zijn. Thuis blijven de regels gelijk: bij mensen thuis mag je één persoon ontvangen en buiten mag je maximaal met vier samen zijn, dat verandert niet.”

Voor de naschoolse opvang blijven de bestaande protocollen gelden. Die kunnen dus gewoon doorgaan.

Volgens Dalle wordt het voorstel van de deelstaten nu voorgelegd aan het Overlegcomité. Er zal ook een nieuw ministerieel besluit nodig zijn. Minister Dalle zelf hoopt dat de nieuwe regels tegen het weekend kunnen ingaan. Hij gaat alvast aan de jeugdsector vragen om de regels vanaf het weekend toe te passen.