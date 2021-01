Speelsteden voor WK 2026 worden eind dit jaar vastgelegd

De wereldvoetbalbond FIFA zal in het laatste trimester van dit jaar vastleggen in welke steden er wordt gespeeld tijdens het WK 2026. Dat maakte de organisatie dinsdag bekend.

Het WK van 2026 wordt georganiseerd door Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Aan het toernooi zullen voor het eerst 48 landen deelnemen.

De FIFA wil de 80 wedstrijden in zestien steden laten doorgaan. In totaal zijn 23 steden kandidaat om het toernooi te ontvangen: drie in Mexico en Canada, zeventien in de VS.

Vanaf februari zullen er gesprekken met de kandidaat-steden worden opgestart. Vanaf juli wil de FIFA, als de coronapandemie het toelaat, beginnen met inspecties om de infrastructuur ter plaatse te onderzoeken. Indien alles volgens plan verloopt, zal in het najaar door de FIFA worden beslist welke steden worden uitverkoren.