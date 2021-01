Noodbevel in meerdere Nederlandse steden uit vrees voor rellen

Meerdere Nederlandse steden hebben dinsdagavond een noodbevel afgekondigd, dat meestal meteen ingaat. De steden vrezen voor nieuwe ongeregeldheden. Het gaat onder meer om Maastricht, Eindhoven, Haarlem, Zwolle, Leiden, Zaltbommel, Heemstede en Breda.

Burgemeester Annemarie Penn van Maastricht deed dit vanwege serieuze signalen dat ook in Maastricht ongeregeldheden plaats zouden vinden. “Dat tolereren we niet. Dit heeft niets meer met demonstreren te maken, dit zijn puur relschoppers die uit zijn op vernielen en geweld.” De stad is ook aangewezen als veiligheidsrisicogebied, wat betekent dat de politie zonder directe aanleiding mensen kan fouilleren.

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven noemt soortgelijke overwegingen. Ook daar kan de politie mensen preventief fouilleren. “Uit de politie-informatie blijkt dat men de confrontatie met politie zoekt en daarin geweld niet schuwt. De politie vreest voor een aanzuigende werking op andere personen die met hen de openbare orde ernstig komen verstoren”, schrijft Jorritsma aan de gemeenteraad.

Eindhoven was afgelopen zondag het toneel van ernstige rellen. “Het blijft helaas onrustig in onze stad. We ontvangen van alle kanten signalen die aanleiding geven dat er wanordelijkheden kunnen ontstaan. De locaties die daarbij genoemd worden wisselen.”

Verboden gebieden

Jos Wienen, burgemeester van Haarlem, vaardigde een noodbevel uit voor de omgeving Marsmanplein en Noordersportpark. Dit omdat groepen jongeren samenschoolden in de directe omgeving, met waarschijnlijk de intentie om richting het Marsmanplein te gaan. Het noodbevel geldt tot woensdag 06.00 uur.

Burgemeester Henri Lenferink van Leiden heeft sinds 17.00 uur een noodverordening uitgevaardigd voor het Kooipark en omgeving. Op sociale media werd opgeroepen om daar te gaan rellen. Uit voorzorg is de politie al sinds dinsdagmiddag aanwezig in en rond het park. Ook staan er borden waarop staat dat het park verboden gebied is. Het gebiedsverbod geldt tot 05.00 uur woensdagochtend. Het was rond 18.00 uur vrij rustig in de omgeving waar de verordening van kracht is.