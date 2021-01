Uitbetalingen bij Defensie niet vlekkeloos door nieuw softwareprogramma

Het nieuwe softwareprogramma dat het ministerie van Defensie sinds begin dit jaar gebruikt, stelt problemen bij de uitbetaling van wedden, vergoedingen en toelagen aan het personeel. De data van het oude systeem raken niet vlot verwerkt, waardoor onder meer extra vergoedingen voor prestaties met vertraging zullen worden uitbetaald. Tegen eind februari zouden de aanpassingen geregulariseerd zijn en zou het probleem opgelost zijn, reageert het kabinet van de minister van Defensie.

vrtnws.be berichtte dinsdag dat Defensie waarschuwt “dat duizenden militairen deze maand niet of onvolledig betaald zouden kunnen worden. Dat zou te wijten zijn aan een nieuw softwaresysteem voor betalingen. Defensie heeft een erg ingewikkeld systeem van premies en de nieuwe software heeft het daar blijkbaar moeilijk mee.”

Defensiewoordvoerder Cedric Maes nuanceert de impact van de overgang op 4 januari naar het nieuwe systeem. “Voor de wedden en toelagen, die gekoppeld zijn aan bijvoorbeeld buitenlandse missies en opdrachten, slaan de betalingsproblemen op minder dan 2 procent van het defensiepersoneel. Voor de extra vergoedingen gekoppeld aan bepaalde prestaties is het nog niet duidelijk om hoeveel personeelsleden het zal gaan. Ze zullen zelf een aantal gegevens opnieuw moeten ingeven. Die aanpassingen zouden tegen eind februari geregulariseerd zijn”, aldus Cedric Maes.

Achterstanden vanaf oktober

De zaak is een “ongelofelijke bron van ergernis”, zegt Yves Huwart, secretaris-generaal van de militaire vakbond ACMP. “Het systeem draait in de soep. “De wedden stellen a priori geen echt probleem. Het vergoeden van de toelagen, met mogelijks verschillen in de gezinssamenstelling, kan wel een paar duizenden militairen impacteren”, zegt Huwart. Er zijn overigens al achterstanden vanaf oktober voor het vergoeden van bepaalde kosten of compensaties, stipt de vakbondsman aan. De personen die bijstand moeten bieden aan het personeel, zijn volgens Huwart niet of onvoldoende opgeleid.

Om toch bepaalde militairen te vergoeden, zal Defensie gebruik maken van circulaire cheques via bpost. “Die zijn in tijd slechts beperkt geldig”, aldus Huart. Deze maand gaat het om 120 cheques, aldus Defensie.