Hongarije kondigt regulering van online platformen aan

Hongarije wil actie ondernemen tegen online platforms als Facebook en Twitter omwille van hun gebruikersbeleid.

“Nu kan iedereen zomaar van het platform worden gegooid zonder enige officiële procedure: bakkers, kappers, leraren, ondernemers, maar ook staatsambtenaren”, zo schreef minister van Justitie Judit Varga dinsdag op haar facebookpagina. Daarom zal ze dit voorjaar in het parlement een wetsvoorstel indienen om de activiteiten van de techgiganten in Hongarije te reguleren.

Vorige week beweerde Varga dat Facebook “in het geheim en om politieke redenen” haar profiel onzichtbaar had gemaakt voor bepaalde gebruikers, maar op het Hongaarse nieuwsplatform hvg.hu ontkende een woordvoerder van Facebook haar uitspraak.

Volgens waarnemers is het huidige gebrek aan regulering terug te brengen naar het beleid van premier Viktor Orban, die sinds 2010 aan de macht is. Omdat hij bij jongere kiezers minder populair is, probeert hij de sociale media extra goed onder controle te houden. In het voorjaar van 2022 komen er opnieuw parlementsverkiezingen.